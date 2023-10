Un Posto al Sole, le anticipazioni del 12 ottobre: Giulia scopre che Luca le sta nascondendo qualcosa

Un Posto al Sole torna stasera in tv con un nuovo episodio e nuovi intrecci per i suoi protagonisti: gli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Vediamo dunque insieme cosa succederà oggi giovedì 12 ottobre, nella nuova puntata della più longeva serie italiana in onda su Rai 3 alle 20.45.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 12 ottobre: svelato il mistero sull'eredità di Yilmaz

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 12 ottobre

Roberto e Marina riflettono su Lara e sulla sua minaccia di dire a tutti la verità su Tommaso.

I due sono infatti in attesa di capire le prossime mosse della Martinelli, e soprattutto se metterà in pratica davvero la sua pericolosa promessa, che potrebbe diventare un grosso problema per tutti, Roberto compreso.

Blanca, Maria Chiara Giannetta si racconta: «​La gente in strada mi ferma per chiedermi se ci vedo. Andrea Bocelli è stato il mio maestro»

Intanto Giulia ha iniziato da giorni a fiutare qualcosa, e ormai ne è certa: il De Santis non le sta dicendo tutto! Luca, infatti, è da tempo in difficoltà con Giulia a causa della malattia di Bricca e vedendo l’apprensione della Poggi per la sua cagnolina, ha deciso di non rivelarle niente sulla sua malattia. In questo modo, però, tra loro si è eretto un muro di cui Giulia sta soffrendo. Ormai ha però iniziato a sospettare che, dietro ad alcuni comportamenti incomprensibili del suo amico si nascondo motivazioni molto preoccupanti.