Un posto al sole, l'ira di Alberto contro Diana e la decisione di Marina: le anticipazioni del 26 settembre

Appuntamento stasera in tv alle 20.50 su Rai 3 con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamolo insieme.

Le anticipazioni

Dopo essere stato ingannato e preso in giro da Diana, Alberto è una furia, sia con lei che con l'innocente Clara. Inutile il tentativo di Niko di intervenire. Nel frattempo, Marina accetta di sostenere Roberto e di aspettare a denunciare Lara. Quest'ultima ha infatti organizzato qualcosa per trovare Ida e il suo piano porterà al risultato sperato.