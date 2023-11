Un posto al sole, dalla furia di Eugenio contro Viola al nervosismo di Nunzio: le anticipazioni del 9 novembre

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 9 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Cosa succede nell'episodio di oggi?

Eugenio ha scoperto tutta la verità, ma Viola ancora non lo sa.

Per questo motivo decide di affrontare la questione e parlare con il marito, anche se non sarà facile. Nicotera è infatti furioso per essere stato ingannato per tutto questo tempo, e non la prenderà bene. Nel frattempo il matrimonio di Rossella continua ad innervosire Nunzio, che non riesce a dissimulare la sua inquietudine, tanto da scatenare in Diana la curiosità di sapere tutto sul suo legame con lei. Per questo lui dovrà cercare di stare calmo e di non farsi distrarre dal pensiero che presto Rossella sarà la moglie di Riccardo. Intanto, Ros e la madre vivranno insieme un momento molto importante: la scelta dell'abito da sposa. Mariella è sempre preoccupata per i suoi nipoti. Dopo aver capito di dover cambiare atteggiamento, ascolterà una confessione di Speranza, che compreso il turbamento della ragazza organizza una cena a cui parteciperanno anche Costabile e Castrese.

