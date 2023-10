Un posto al sole, le anticipazioni del 27 ottobre: una terribile scoperta farà vacillare Rossella. Matrimonio a rischio?

Torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 27 ottobre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Cosa succederà nell'episodio di oggi?

Dopo essere stata convinta da Roberto, Marina ha deciso di non portare avanti i suoi piani di vendetta contro Lara, cedendo alle condizioni della sua nemica.

Per quest'ultima, però, potrebbero esserci venti avversi in arrivo. Cosa succederà? Nel frattempo, Rossella e Riccardo continuano i preparativi per il loro matrimonio, ma presto la ragazza scoprirà che non tutto andrà come da lei previsto, considerando che nessuno della famiglia di Crovi parteciperà alle nozze. Una decisione che la lascerà pensierosa e senza parole, e che la convincerà a farsi qualche domanda in più riguardo al suo futuro marito. Ciò la spingerà di nuovo tra le braccia di Nunzio? Infine, nonostante Mariella e Guido abbiano fatto di tutto affinché Bice e Massaro trovassero un accordo e divorziassero in maniera amichevole, la Cerruti è rimasta del parere di doversi vendicare dei tradimenti del marito e di dovergli dare quindi una severa lezione. Sergio si troverà perciò ad affrontare le conseguenze delle sue azioni e le dure condizioni imposte dalla sua futura ex moglie.

