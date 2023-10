Un Posto al Sole, le anticipazioni del 23 ottobre: mentre Niko esce con un'altra, Manuela decide di dare una svolta alla sua vita

Dopo la pausa del weekend, torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, in onda su Rai3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 23 ottobre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Cosa succede nella puntata di oggi?

Manuela decide di cambiare definitivamente la sua vita.

Stufa dallo studio, dalla casa e dal suo lavoro di baby-sitter, e soprattutto ferita dopo aver saputo che Niko è uscito con un'altra ragazza, vuole prendere in mano la situazione e ripartire. Nel frattempo Marina sembra decisa a perseguire il suo folle proposito, mentre grazie a Filippo, Roberto si rende conto di quanto sia cambiato. Infine, Michele accoglie i suggerimenti di Filippo su come approcciarsi con il pubblico in radio, ma l’intervento troppo acceso di un radioascoltatore lo metterà a dura prova.

