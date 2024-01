Un posto al sole, le anticipazioni del 9 gennaio: Diego parte per la Polonia per scoprire la verità su Ida

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 9 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: "La storia” batte “Grande Fratello”. Signorini scende, Aquaman supereroe, bene Porro

Le anticipazioni

Dopo aver affrontato Marina e Roberto, Diego è sempre più convinto che Ida sia in pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per questo motivo decide di partire per raggiungere l'amica in Polonia, aiutato da Raffaele. Per non destare sospetti nei Ferri, lui e suo padre decidono di inventare una scusa, raccontando di essere diretti verso un'altra destinazione. Riusciranno a salvare la povera Ida? Nel frattempo il matrimonio di Rossella e Riccardo si avvicina, e Nunzio capisce sempre di più di provare ancora dei sentimenti per la sua amica. Per questo motivo, per cercare di reprimerli e distrarsi dai suoi problemi riprenderà a vedersi con Diana. Nel mentre, però, l'architetto si è avvicinata a un altro uomo e potrebbe non dare al ragazzo le attenzioni sperate.