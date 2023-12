Un posto al sole, le anticipazioni dell'8 dicembre: furioso per la fuga di Clara, Alberto sfogherà tutta la sua rabbia su Eugenio

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 8 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Furioso per la fuga di Clara, Alberto perderà completamente il controllo.

La donna è infatti fuggita con suo figlio e con Eduardo, provocando l'ira del Palladini. Quest'ultimo non accetterà nemmeno il sostegno di Niko, deciso a dargli una mano in questo momento difficile, e finirà per avere un duro scontro con Eugenio, in cui darà libero sfogo alla sua rabbia. Nel frattempo Giulia e Don Raimondo hanno organizzato una manifestazione per spronare le persone alla lotta contro la camorra. Nonostante i tentativi di convincimento della Poggi, Rosa non vuole scendere in piazza. La donna, però, potrebbe farle una sorpresa. Infine, come ogni 8 dicembre, Raffaele è pronto all’evento per lui più importante dell’anno: la preparazione del Presepe di Palazzo Palladini.

