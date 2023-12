Un posto al sole, le anticipazioni del 6 dicembre: un terribile ritorno rovinerà i piani di Roberto e Marina

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 6 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Serena e Mariella potrebbero finalmente smettere di farsi la guerra.

Un litigio tra Irene e Lollo porterà infatti le loro mamme a capire di poter unire le forze e di potersi supportare. Nel frattempo, Marina e Roberto non hanno intenzione di permettere a Ida di innamorarsi di Diego. I due hanno paura che la ragazza, trovando l'amore, potrebbe creare altri problemi con la custodia di Tommaso. Per questo motivo Roberto riuscirà a mettere a segno la sua tattica e convincerà Ida a partire per Natale, allontanandosi da Palazzo Palladini. Questo momento di pace durerà però molto poco: un vecchio incubo potrebbe infatti di nuovo bussare alla loro porta. Intanto Clara ha commesso un grave errore e ora lei e Federico potrebbero correre un grande pericolo. Infine Giulia cercherà di convincere Rosa a scendere in piazza e partecipare alla manifestazione anticamorra organizzata da lei e da Don Raimondo.