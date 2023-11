Un posto al sole, dalla vendetta di Roberto e Marina al confronto di Viola ed Eugenio: le anticipazioni del 3 novembre

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 3 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Le anticipazioni

Viola a Damiano non possono più nascondersi.

I due si sono trovati ad un bivio, e prima che la loro relazione venga scoperta dovranno dire la verità a tutti. La Bruni dovrà parlare nuovamente con Eugenio, ma il loro confronto farà emergere ancora una volta tensioni tra loro. Sarà però quello definitivo? Viola riuscirà a dire al consorte che ama il Renda? Nel frattempo quest’ultimo dovrà decidere se continuare la sua missione o aiutare Eduardo a uscire da un giro da cui può ancora salvarsi.

Dopo aver avuto la certezza che la Martinelli ha avvelenato Tommy, Roberto vuole eliminarla. Marina potrà così mettere in atto il suo progetto per liberarsi della rivale e fargliela pagare, avendo il sostegno del Ferri. Ma cosa faranno? Elimineranno fisicamente Lara? Intanto Diego e Ida si conoscono meglio. Nascerà qualcosa tra loro o si tratterà solo di una semplice amicizia?

Manuela ha cambiato vita, liberandosi completamente da Niko. La ragazza ha ceduto al fascino di Costabile e i due hanno passato una serata appassionata. Il Poggi però scoprirà molto presto quello che è accaduto e non ne sarà molto contento. L’avvocato dimostrerà di essere geloso della Cirillo e di provare ancora qualcosa per lei. Nella vita del figlio di Giulia starebbe per arrivare però una nuova attrazione, che rimescolerebbe le carte in tavola ma non escluderebbe che il buon Niko voglia in cuor suo, ricucire il suo rapporto con Manuela.

