Un posto al sole, le anticipazioni del 3 gennaio: Viola ha bisogno dell'aiuto di Eugenio per parlare con il figlio

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 3 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 3 gennaio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Le anticipazioni

Dopo aver scoperto la verità sulla madre, il piccolo Antonio non riesce ad accettare la relazione di Viola con Damiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Profondamente ferito, il bambino si trova a dover affrontare un incubo. Viola cercherà di calmare il figlio, facendogli capire che per lui non cambierà niente. Ma per affrontare questo argomento avrà bisogno della complicità dell'ex marito. Eugenio le volterà le spalle o per amore di suo figlio farà un passo indietro? Nel frattempo Speranza vuole voltare pagina, dimenticando per sempre la fine della sua storia con Samuel. L’Altieri ha preso la decisione di un cambiamento radicale senza tenere conto delle volontà di suo padre, ma grazie all’intervento di un suo famigliare riuscirà a liberarsi della pressione paterna e a spiccare il volo.