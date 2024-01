Un posto al sole, le anticipazioni del 2 gennaio: Viola scopre che Antonio sa tutta la verità su lei e Damiano

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 2 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo Capodanno, Speranza è costretta a fare i conti con la realtà.

La ragazza non può fare più finta di nulla e deve necessariamente prendere coscienza del fatto che la sua relazione con Samuel sia finita. Per non soffrire più, l’Altieri penserà di voltare pagina. Nel prendere una decisione che cambierà per sempre il suo futuro, finirà per non considerare le volontà di suo padre. Speranza potrebbe scatenare l’ira di suo padre e costringere Mariella a intervenire di nuovo in suo favore.

Dopo la fine del loro matrimonio, Viola ed Eugenio non riescono a trovare un equilibrio, e ciò sta avendo delle ripercussioni su tutta la loro famiglia. Raffaele è sempre più in ansia per questa situazione, soprattutto per il nipotino Antonio, sempre più intrattabile e nervoso. Il bambino, avvisato da Manuel, ha scoperto infatti che sua madre ha una relazione con Damiano e la cosa lo ha reso molto triste. I due bambini hanno affrontato questa notizia in modo molto diverso: mentre Manuel sembra essere più calmo, il piccolo Antonio non ha per nulla apprezzato questa novità. Per questo motivo Viola cercherà di correre ai ripari. Ci riuscirà?

