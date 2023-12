Un Posto al Sole, le anticipazioni di oggi (27 dicembre): il piccolo Antonio turbato dalla relazione della mamma

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 27 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi

Antonio comincerà a comportarsi in maniera molto strana. Il bambino sarà molto turbato dalla scoperta della relazione tra sua madre e Damiano, papà del suo amichetto. Eugenio dovrà trovare un modo per calmare suo figlio, senza sapere che lui sa tutto e che vuole risposte, chiare e precise… almeno stavolta. Intanto Clara ed Eduardo faranno ritorno a Napoli ma il loro rientro a casa non sarà privo di problemi… anzi.