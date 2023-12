Un posto al sole, le anticipazioni del 22 dicembre: Silvia è in crisi dopo aver scoperto la verità sull'ex marito

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 22 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo aver scoperto la verità su Michele, Silvia inizierà a ripensare all'ex marito, interrogandosi sui suoi sentimenti.

Nel frattempo Alberto continua a stare male per la fuga di Clara con suo figlio. La donna avrà dei ripensamenti e sarà sempre più indecisa sul da farsi, chiedendosi se la sua decisione sia stata quella giusta e se Eduardo sarà davvero in grado di darle una vita felice. Per Ida sta invece per concretizzarsi un incubo. Roberto e Marina stanno tornando in Italia senza di lei, che perderà quindi non solo suo figlio ma tutto quello che ha costruito lì. Diego riuscirà mai a rivedere la giovane a cui si stava piano piano e profondamente legando?

