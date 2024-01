Un posto al sole, le anticipazioni del 18 gennaio: cresce la rabbia di Raffaele contro Marina e Roberto

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 18 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo essere tornato a Napoli, Raffaele continuerà a trattare in modo ostile Marina e Roberto, vergognandosi per il loro increscioso comportamento.

Il Giordano non riesce infatti ad accettare che i due abbiano manipolato Ida e la sua famiglia, e capisce che non potrà mai perdonarli. Allo stesso tempo, Diego non riesce a giustificare nemmeno Ida, sebbene abbia capito che si è trattato di un gesto estremo. La serata dedicata alla pizza riserverà grandi sorprese per Nunzio. Il ragazzo riceverà infatti un grande dono che lo farà molto felice. Nel frattempo, Viola dovrà prendere una decisione molto importante per la sua vita: accettare o meno un nuovo lavoro lontano da Napoli.