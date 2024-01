Un posto al sole, le anticipazioni del 17 gennaio: Eugenio pronto a voltare pagina con Lucia

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 17 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Viola è ancora in ansia per Antonio.

Eugenio non l'ha aiutata a parlare con il figlio, costringendola a cavarsela da sola. Dopo quanto accaduto, il magistrato ha infatti deciso di voltare pagina, iniziando una nuova vita. L'occasione giusta per farlo gli è stata fornita da Lucia, una sua collega. Tra i due potrebbe infatti nascere un nuovo amore. Nel frattempo Roberto e Marina decidono di portare avanti il loro piano, facendo una nuova proposta a Ida. Le cose tra loro e i Giordano si sono fatte piuttosto complesse e tese, motivo per cui Roberto dovrà presto correre ai ripari per tenere nascosto il loro segreto. Intanto, in occasione della giornata mondiale della pizza, Nunzio è pronto a realizzare un suo sogno.

