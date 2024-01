Un posto al sole, le anticipazioni del 16 gennaio: Marina e Roberto tornano all'attacco con un nuovo piano

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 16 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo aver scoperto la verità su Ida, Diego è molto deluso dalla sua amica.

Sapere che la donna ha venduto per soldi suo figlio prima a Lara e poi a Marina e Roberto lo porterà a decidere di allontanarsi da lei. Una decisione, questa, non condivisa da Raffaele. Il padre, infatti, è convinto che il giovane debba rifletterci meglio e a mente fredda, e lo inviterà a non fare scelte affrettate. Nel frattempo, dopo essere stati smascherati, Marina e Roberto cercheranno di salvare il loro piano, facendo a Ida una nuova proposta, che la giovane potrebbe decidere di accettare per il suo bene e per quello del suo bambino. Infine, dopo la lettera di scuse pubblicata online, la situazione per Guido di complica ulteriormente: il vigile si troverà infatti ad affrontare una vera e propria guerra in casa.