Un posto al sole, le anticipazioni del 10 gennaio: Roberto scopre la verità su Diego e Raffaele

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 10 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo aver affrontato Marina e Roberto, Diego è sempre più convinto che Ida sia in pericolo.

Per questo motivo decide di partire per raggiungere l'amica in Polonia, aiutato da Raffaele. Per non destare sospetti nei Ferri, lui e suo padre inventano una scusa, raccontando di essere diretti verso un'altra destinazione. Roberto scoprirà tardi che Raffaele e suo figlio sono arrivati in Polonia e cercherà immediatamente una soluzione per fermarli, prima che scoprano i piani orditi insieme alla zia di Ida. Nel frattempo, Mariella decide di vendicare Speranza. Già infastidita dalla presenza di Micaela, la donna lo è ancora di più da quando quest'ultima sta con l'ex fidanzato di sua nipote, Samuel. Nonostante i suoi piani, però, Micaela scoprirà tutto.