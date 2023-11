Un Posto al Sole, le anticipazioni del 6 novembre: Viola e Damiano scelgono di vivere la propria storia allo scoperto

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 6 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 6 novembre

Dopo mesi di dubbi, Viola e Damiano decidono finalmente di iniziare a vivere i propri sentimenti alla luce del sole.

Nonostante siano consapevoli che quello che stanno per fare sarà molto doloroso per alcuni loro cari,i due innamorati non vogliono più nascondersi e si decideranno a vivere la loro vita e il loro amore. Damiano, però. con la mente occupata dalla sua relazione, non si renderà conto del pericolo che si sta abbattendo su di lui e che potrebbe distruggere tutto.

Nel frattempo, Manuela ha impresso un cambiamento alla propria vita e ha cominciato a non mostrarsi più così interessata a Niko. La giovane è decisa un’opportunità a Costabile e i due passano bei momenti insieme. Tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, finché qualcuno si accorgerà, forse in ritardo, di provare dei sentimenti inaspettati. Niko confessa infatti a Manuela di essere geloso e questo scombussolerà tutto.

Su un altro fronte, la guerra tra Serena e Mariella è ricominciata. La Cirillo, mentre cerca di dare dei buoni consigli alla sorella, dovrà tenere a bada l’Altieri, zia di Costabile. Tra le due donne si scatena una rinnocata rivalità Guido si troverà di nuovo in mezzo. Stavolta, però, non riuscirà a trattenersi e affronterà la moglie.