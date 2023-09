Un Posto al Sole, anticipazioni del 5 settembre: Luca in difficoltà con Giulia per Bricca, Rossella inizia ad avere dubbi sul matrimonio

Torna stasera in tv un nuovo appuntamento con Un posto al Sole. La sopa opera in onda su Rai 3 da lunedì 21 ottobre 1996, ambientata a napoli è la prima interamente prodotta in italia e anche la più longeva. Scoprimao insieme le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi martedì 5 settembre alle 20.45 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 5 settembre

Luca si sentirà a disagio dopo aver saputo da Giulia che Bricca è malata. De Santis non riuscirà a gestire la situazione e si dimostrerà piuttosto scostante con la Poggi. Il suo atteggiamento diventerà sempre più scostante e scontroso e potrebbe portarlo a deludere Giulia e a ferirla, in un momento così tanto importante e delicata, come quello che sta vivendo ora. Nunzio è rimasto deluso da Rossella e dalla sua decisione di sposare Riccardo. Rossella nel frattempo è sempre più incerta sul matrimonio con Riccardo. Intanto Nunzio, deciso a non pensare a Ross, farà un incontro molto interessante.