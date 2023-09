Un Posto al Sole, anticipazioni del 27 settembre: Roberto non vuole perdere Tommaso, Marina non si fida di Ida

Consueto appuntamento stasera in tv con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia che ha debuttato nel 1996, in onda alle 20.50 su Rai 3. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamolo insieme.

Cosa vedere stasera in tv? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 27 settembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Le anticipazioni del 27 settembre

Roberto si è liberato di Lara, ha ritrovato Tommaso e ora è disposto a tutto pur di non perderlo. Lui e Marina, però, si trovano ora ad affrontare Ida, la vera madre del bambino. Ferri è ben consapevole che se venisse effettuato un esame del DNA, si scoprirebbe che il piccolo non è suo figlio, né di Lara, e Ida potrebbe rivendicare la sua maternità e andarsene con Tommaso senza soluzioni.

Ma Roberto non vuole permetterlo e farà a Ida unaproposta che non potrà rifiutare.

Anche Marina, come Roberto, continua a non fidarsi di Ida e vorrebbe crescere Tommaso come loro figlio. Al contratio del Ferri, però, la Giordano sarà meno cinica nell’affrontare la ragazza. Nonostante la crede una bugiarda tanto quanto Lara, adotterà metodi più diplomatici per guardarsi le spalle e tenerla intanto sotto controllo.