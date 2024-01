«Un posto al sole», anticipazioni del 1° gennaio 2024: Capodanno complicato per Guido

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 1 gennaio 2024. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Come di consuetudine, l'ultimo giorno dell'anno sarà ricco di colpi di scena a Palazzo. Il Capodanno sarà davvero scoppiettante e complicato per Guido, che si troverà in mezzo alle turbolenze sia di casa Altieri che di casa Cerruti e per lui sarà davvero difficile mantenere la calma. Intanto anche per Sasà, Samuel e Speranza ci sarà un vero e proprio terremoto. La giovane Altieri dovrà prendere atto, con molto dolore, che le cose non possono tornare più quelle di una volta e, preso atto di questa verità, farà una scelta molto importante per il suo futuro.