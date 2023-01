Un'impresa da Dio, stasera in tv 3 gennaio su italia 1 la commedia con Steve Carell e Morgan Freeman: cast e trama

Un'impresa da Dio, stasera in tv martedì 3 gennaio su Italia 1 alle 21.20 la commedia del 2007 diretta da Tom Shadyac, con Steve Carell e Morgan Freeman, spin-off di Una settimana da Dio del 2003.

Un'impresa da Dio, stasera in tv: la trama

Il secondo episodio della serie Almighty è una favola ambientalista, dove la rilettura di un episodio biblico, quello riguardante la costruzione dell’arca di Noè, diventa uno spunto narrativo che, oltre a far ridere, si amplia in una riflessione morale sui problemi ecologici e sul rispetto per la natura e l’uomo.

La trama - Il giornalista televisivo Evan Baxter viene eletto al Senato degli Stati Uniti e chiede a Dio un aiuto per poter cambiare il mondo, convinto di essere stato scelto per un fine superiore. E Dio esaudisce il suo desiderio, ma non nel modo che lui pensava: Evan infatti è stato scelto per costruire una gigantesca arca con lo scopo di mettere in salvo persone e animali da un imminente diluvio catastrofico. Novello Noè, Evan rischia di perdere tutto e non sa più a cosa credere, mentre il giorno della presunta catastrofe climatica si avvicina sempre di più.

Il cast

