Uà, Iva Zanicchi spara a zero sullo show di Claudio Baglioni: «Dovrebbe suicidarsi? Con quel cast poteva fare sfracelli»

Nonostante il parterre de rois Uà non vola. Lo show di Claudio Baglioni è un flop nonostante siano scesi in suo soccorsi nomi dal calibro di Renato Zero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Serena Autieri, Tommaso Paradiso e Fiorello (solo per dirne alcuni). Non se ne parla molto ma i dati d'ascolto lo confermano: lo show non funziona, con risultati al limite del presentabile. Sabato scorso l'ex direttore artistico di Sanremo, con un freddo 13,4% di share e appena 2,2 mln di telespettatori, è stato doppiato da Milly Carlucci con la sua semifinale di Ballando con le Stelle. L'opinione pubblica non si espone troppo ma ad attaccare lo show è scesa in campo ora Iva Zanicchi. La cantante scelta tra i big di Sanremo come «rappresentante della quota attempata» (come lei stessa si è scherzosamente definita), con il dente avvelenato per gli scarsi risultati del suo programma D'Iva, ha rilasciato le sue parole al settimanale Oggi, non tanto per attaccare il suo collega quanto per difendere il suo one-woman show che non ha (a detta sua) nulla da invidiare al programma di Baglioni, Uomo di Varietà, in onda sempre su Canale 5.

Claudio Baglioni superstar a Canale 5: per il cantautore tre serate evento

Uà, Iva Zanicchi spara a zero

Poco più di un mese fa la rete ammiraglia Mediaset metteva in scena lo spettacolo interamente dedicato a Iva, ma i risultati sono stati pessimi: non si è mai superato i 2 milioni di telespettatori arenandosi al 13 % di share entrambe le serate. Quando il giornalista di Oggi ha stuzzicato la Zanicchi presentandogli il conto dei suoi scarsi risultati ottenuti nel suo show, l'aquila di Ligonchio non si è trattenuta: «E allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?… E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli».