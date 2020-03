Con Ciottolina e Bam Bam tornano i Flintstones in tv a 60 anni dalla loro nascita: da lunedì su Sky “Yabba Dabba Dinosaurs”

Direttamente dalla preistoria, a sessant'anni dalla loro nascita, tornano i Flintstones, o meglio i loro figli. Proprio i due rampolli, Ciottolina figlia di Fred e Wilma, e Bam Bam, figlio adottivo di Barney e Betty, sono i protagonisti della nuova serie spin-off del mondo degli Antenati, Yabba Dabba Dinosaurs, al debutto in esclusiva su Boomerang (canale 609 di Sky) il 16 marzo, e in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.20. Un primo ritorno, per gli Antenati, in vista anche del nuovo progetto di una nuova serie animata comedy da prime time sui Flintstones destinata a un pubblico di grandì, su cui sta lavorando la Brownstone, società di produzione che appartiene a Elizabeth Banks.



Creati dai geni dell'animazione William Hanna e Joseph Barbera tra colpi di humour, buoni sentimenti e un tocco di satira, i Flintstones compiono quest'anno 60 anni. Prima serie animata che ha conquistato in Usa la prima serata, dal debutto il 30 settembre 1960, è stato per decenni il cartoon più trasmesso in prime time (con oltre 160 puntate), prima che una famiglia molto meno politicamente corretta, I Simpson, gli togliesse il titolo. Ambientata in una società della pietra rivista e corretta, tra cinema, auto, case. bowling e drive-in ricostruiti in massi, tronchi, rami e sassi, con dinosauri come animali domestici e divi come Cary Granite e Stony Curtis, la serie è ambientata nel 10.000 a.C nella placida Bedrock.

