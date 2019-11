Tv, arriva Disney +: sfida a Netflix e Apple

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terminato con successo il periodo di prova in Olanda, la piattaforma di streamingsi lancia sul mercato americano, portando negli Stati Uniti un pacchetto ricco di titoli di sicuro richiamo con un prezzo decisamente competitivo (6,99 dollari al mese contro i 12,99 di). In arrivo in Italia nel marzo del 2020 - quando, si spera, i problemi tecnici in cui sono incappati gli utenti olandesi e americani saranno risolti - Disney schiera nell’arena dello streaming il listino più completo in circolazione, forte dei brand acquisiti: dai classici Disney e Pixar alla Marvel, da Star Wars ai film National Geographic e Fox. Disponibile su varie piattaforme - Apple e Google, Amazon e Roku - Disney + consente di impostare profili dedicati per i più piccoli, promettendo un’attenzione alla “pulizia” dei contenuti che fa eco all’identica policy del suo più stretto competitor,, sulla scena dai primi del mese.E se Disney conta sulla potenza di fuoco dei titoli, e Apple sul vasto pubblico potenziale (i 900 milioni di persone che possiedono un iPhone), la piattaforma Peacock, pronta nella primavera 2020, scommetterà sulla gratuità assoluta - ma con pubblicità. Sempre nel 2020 entrerà in scena HBO Max, che affiancherà la sua offerta a quella degli altri concorrenti, nel tentativo di spezzare il dominio di Netflix e dell’eterno secondo Amazon.Un settore in crescita, quello dello streaming, anche in Italia, dove il valore di mercato tocca i 177 milioni di euro (in crescita del 46%). Ma è a livello globale che, secondo gli analisti, le piattaforme arriveranno a numeri importanti: nel 2025 saranno 235,6 milioni di abbonati per Netflix, 135,9 per Amazon, 101,2 per Disney+, 30,1 per HBO Max 30,1 e 27,1 per Apple TV+, per un totale di 529,9 milioni di abbonati disposti a pagare (almeno negli Stati Uniti) fino a 44 dollari al mese per la propria retevisione.