Mercoledì 29 Dicembre 2021, 16:29

Cosa ci aspetta in tv nel 2022? Oltre ai programmi di approfondimento e ai talk già avviati nel 2021, molti dei quali continueranno la loro programmazione anche nel nuovo anno, l’attesa dei telespettatori è soprattuto per i titoli delle piattaforme, sia per l’offerta di film che per quella di serie. Ecco allora alcuni dei titoli che potremo seguire da gennaio su Sky, Netflix e sulla Rai.

SERIE TV SKY

A DISCOVERY OF WITCHES (Stagione 3) – Dal 7 gennaio

Terza stagione per il fantasy a tinte gotiche targato Sky Original che racconta di un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono al fianco degli umani ma nascondendo la loro vera natura. Tornando Teresa Palmer nei panni di una strega discendente di una delle congreghe più potenti al mondo e l’affascinante vampiro millenario Matthew Clairmont interpretato da Matthew Goode.

EUPHORIA (Stagione 2) – Dal 10 gennaio in versione originale

Creata, scritta e diretta da Sam Levinson, torna con l’attesissima seconda stagione Euphoria, la premiata serie di culto con la vincitrice dell’Emmy Award Zendaya. Otto episodi in contemporanea assoluta con la messa in onda di HBO. Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall’amore.

YOUNG ROCK – Dal 13 gennaio

Debutta tutta subito il 13 gennaio la sitcom in 11 episodi sugli anni della formazione della superstar Dwayne “The Rock” Johnson. Uno sguardo appassionante sulla sua crescita e sul percorso che lo ha portato a diventare una delle celebrità più influenti al mondo.

LANDSCAPERS – UN CRIMINE QUASI PERFETTO – al 14 gennaio

Un’emozionante e drammaticamente divertente indagine sull’amore e sul potere dell’immaginazione con protagonisti l’attrice Premio Oscar Olivia Colman e David Thewlis. Ispirata a eventi reali, la miniserie Sky Original in 4 episodi racconta una storia d’amore unica, quella di una coppia apparentemente normale che finisce al centro di una incredibile inchiesta quando due cadaveri vengono scoperti nel giardino dietro una casa a Nottingham.

PRIVATE EYES (STAGIONE 5) – Dal 16 gennaio

L’ex giocatore professionista di hockey Matt Shade (l’amatissimo Jason Priestley di Beverly Hills 90210) cambia irrevocabilmente la sua vita quando decide di fare squadra con l’investigatrice privata Angie Everett (Cindy Sampson) per risolvere casi difficili, formando con lei un’improbabile coppia di investigatori. Tra crime e comedy, attraverso la loro partnership Shade sarà costretto a capire chi è diventato e chi vuole essere.

MR MAYOR – Dal 20 gennaio

Neil Bremer (Ted Danson, The Good Place) è un ricco uomo d’affari che si candida a sindaco di Los Angeles “per tutte le ragioni sbagliate”. Una volta vinte le elezioni, dovrà capire per cosa lottare, guadagnare il rispetto del suo staff e entrare in contatto con sua figlia adolescente.

FANTASY ISLAND – Dal 24 gennaio

Già rinnovato per una seconda stagione, Fantasy Island è il sequel/reboot in dieci episodi del classico targato ABC Fantasilandia, vero e proprio cult a cavallo fra gli anni ’70 e ‘80. Anche questa nuova serie è ambientata in un resort di lusso dove si realizza ogni fantasia degli ospiti, anche se raramente tutto va come si spera. Ogni episodio racconterà storie emozionanti e provocatorie di persone che arrivano con sogni e desideri che sperano possano essere esauditi e lasciano l’isola trasformati dalla magica realtà di Fantasilandia.

CARTER (STAGIONE 2) – Dal 25 gennaio

Dopo un imbarazzante crollo nervoso avvenuto sotto i flash dei paparazzi di Hollywood, l’attore canadese Harley Carter decide di prendersi un momento di pausa da Hollywood, nella speranza di non compromettere ulteriormente la sua carriera. Star di una serie tv crime statunitense di enorme successo, Carter torna così nella sua cittadina natale nell’Ontario, ma una volta lì si rende conto che prendere le distanze dal suo alter ego televisivo è pressoché impossibile.

Nel giro di poco, infatti, si ritrova a indagare su casi reali usando le tecniche investigative imparate sul set. A fargli da guida l’amica d’infanzia Sam Shaw (Sydney Tamiia Poitier), che a differenza sua è una vera detective della polizia.

Riuscirà Carter a trovare un nuovo equilibrio e a ritrovare se stesso? E soprattutto, riuscirà a scoprire il mistero che si nasconde dietro l’improvvisa sparizione di sua madre, avvenuta parecchi anni prima?

CHRISTIAN – Dal 28 gennaio

Christian è un supernatural – crime drama in sei puntate con protagonista Edoardo Pesce. Il Christian del titolo è lo scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all’improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli. Tanti sono gli attori noti che compaiono nel cast di Christian.

Silvia D’Amico impersona nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian. Francesco Colella interpreta Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quelli che ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale. Giordano De Plano è Lino, il boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa donna, Italia.

Antonio Bannò recita poi nei panni del figlio di Lino, Davide, erede dell’impero del padre e miglior amico di Christian. Gabriel Montesi interpreta un amico della compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino. Lina Sastri ricopre invece il ruolo di Italia, la madre di Christian.

E con il vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria che in Christian interpreta Matteo, un postulatore del Vaticano all’ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici.

NETFLIX - I FILM

BAD BOYS FOR LIFE

Terzo capitolo della serie cinematografica con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence. Due poliziotti della vecchia scuola, Mike Lowrey e Marcus Burnett, fanno squadra con un’unità d’élite per provare a fermare un pericoloso criminale di Miami a capo del cartello della droga locale.

Disponibile dal 3 gennaio 2022.

DOCTOR SLEEP

Arriva su Netflix anche Doctor Sleep, sequel di Shining e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King. Dan Torrance (Ewan McGregor) porta ancora il peso degli eventi di cui è stato vittima da bambino ed è alle prese con una dipendenza dall’alcool. L’incontro con una adolescente con capacità soprannaturali simili alle sue gli cambierà la vita.

Disponibile dal 5 gennaio 2022.

MOTHER/ANDROID (ORIGINAL)

Da non perdere su Netflix Mother/Android, film originale con protagonista Chloë Grace Moretz ambientato in un futuro non troppo lontano. Due ragazzi intraprendono un complicato viaggio per fuggire dalla propria nazione, coinvolta in una guerra con un’intelligenza artificiale. A pochi giorni dalla nascita del loro figlio, devono affrontare un’area sconosciuta dove il movimento degli androidi sta raggiungendo il potere: ce la faranno a raggiungere un posto sicuro in vista del parto?

Disponibile dal 7 gennaio 2022.

LA DONNA NELLA CASA DI FRONTE ALLA RAGAZZA DALLA FINESTRA (originale)

Arriva su Netflix La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, thriller psicologico con Kristen Bell e Tom Riley. La sconsolata Anna passa le sue giornate in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra. Quando un affascinante vicino si trasferisce con la sua adorabile figlia nella casa di fronte, la donna inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. Poi però sembra assistere a un terribile omicidio… o forse no?

Disponibile dal 28 gennaio 2022.

LE SERIE NETFLIX

OZARK – STAGIONE 4, FINALE (original)

Si chiudono con la quarta stagione le vicende di Ozark, popolare serie TV con Jason Bateman e Laura Linney. Marty è un consulente finanziario che ricicla denaro sporco per i cartelli messicani della droga e che si è trasferito con la famiglia nel Missouri. La nuova stagione riprende dal punto in cui si era interrotta quella precedente e dallo sconvolgente finale, e vedrà i protagonisti affrontare le conseguenze di quanto accaduto.

Disponibile dal 21 gennaio 2022.

SNOWPIERCER – STAGIONE 3 (original)

Arriva su Netflix la terza stagione di Snowpiercer, serie TV post apocalittica basata sulle graphic novel e ambientata qualche anno prima degli eventi dell’omonimo film. Il mondo è diventato un immenso deserto di ghiaccio dopo un tentativo fallito di rimediare al surriscaldamento globale e gli unici sopravvissuti sono a bordo di un rivoluzionario treno a moto perpetuo. Si riprende dagli eventi del finale della stagione 2, con una quarta stagione già ufficialmente confermata.

Disponibile dal 25 gennaio 2022.

FICTION RAI

Da domenica 16 gennaio prenderà via "La sposa". La fiction racconta una storia d’amore e di riscatto femminile ambientata nell’Italia del Sud alla fine degli Anni Sessanta e ispirata al fenomeno dei “matrimoni per procura”. Nel cast, Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

Altra novità, "Lea e i bambini degli altri" che vedrà protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti pronti a portare sul piccolo schermo una infermiera di Ferrara innamorata dei bambini.

"Vincenzo Malinconico Avvocato" con Massimiliano Gallo sarà invece una serie tratta dai romanzi di Diego De Silva pubblicati da Einaudi.