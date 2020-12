“Tutti per 1, 1 per tutti” è in uscita su Sky Cinema

Produzione tutta italiana, firmata Sky Original, brand che contraddistingue le produzioni originali Sky tanto apprezzate da critica e pubblico, racconta la storia di D’Artagnan e dei suoi compagni sotto una nuova luce. Una vera fiaba, in equilibrio tra ironia e sentimento, immersa in scenari fantastici, tra animali parlanti e personaggi unici. Con un cast stellare, dove, oltre a Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Margherita Buy, spicca il nome di Massimiliano Varrese che torna così a recitare in un film di altissimo livello.

Varrese, attore recentemente pluripremiato nel film per il cinema “Affittasi Vita” la cui vita è lo specchio del vero talento premiato, dopo anni di gavetta e di studio, dalla sua presenza in produzioni rimaste iconiche tra cui le fiction di successo “Carabinieri” e “Grandi Domani”, videoclip con star internazionali tipo Geri Halliwell, piuttosto che con ugole di casa nostra come Noemi e Fabrizio Moro, è fra i talent più amati. E inoltre lo si ricorda sempre nello spettacolo a teatro “Tre metri sopra il cielo” che ha sbancato il botteghino dando a Massimiliano una grande popolarità e l’affetto del grande pubblico.

Massimiliano Varrese con “Tutti per 1 – 1 per tutti” torna sul piccolo schermo, in un ruolo come quello di uno 007 travestito da moschettiere, interpretandolo magistralmente. C’è molta attesa per il suo ritorno in una produzione in grado di valorizzare la sua grande capacità attoriale.

<<L'esperienza su questo set é stata molto bella - racconta Massimiliano Varrese - Ovviamente lavorare e condividere il set con Favino, Papaleo e Mastandrea, con cui avevo fatto già anni fa “Velocità massima", é stato formativo e davvero divertente. La cosa di cui sono davvero felice, fiero e onorato é che per la prima volta dopo anni di set, grazie al regista Giovanni Veronesi che mi ha scelto anche per questo, ho potuto dare sfogo alle mie doti di artista marziale con una scena di combattimento davvero spettacolare all'americana. Dopo aver ricevuto diversi premi vinti come miglior attore protagonista con "Affittasi vita", dove avevo sperimentato e improvvisato molto, anche qui ho confermato a me stesso che posso continuare ad "essere libero di essere me stesso sempre" anche su un set così importante come questo>>.

“Tutti per 1 – 1 per tutti” è un film Sky Original, prodotto da Vision Distribution e Indiana e con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione.

