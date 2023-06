Tutti i sogni ancora in volo, stasera in tv torna il varietà di Massimo Ranieri: da Raf a Malika Ayane, ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, venerdì 2 giugno, Massimo Ranieri torna su Rai 1 alle 21.25 con l'ultimo appuntamento di Tutti i sogni ancora in volo, il grande show che vuole omaggiare il "varietà" di una volta. Dopo il grande successo della scorsa puntata, la musica torna di nuovo protagonista sulla Rai. Massimo Ranieri dopo il problema di salute che gli ha impedito di fare un concerto, torna in tv, al suo fianco anche stasera ci sarà Rocío Muñoz Morales.

Tutti i sogni ancora in volo, gli ospiti

Tutti i sogni ancora in volo, titolo che deriva direttamente dall’omonimo libro uscito nel 2021 poi diventato anche un disco, è un viaggio tra le canzoni più belle dell'artista percorso, stasera, insieme a grandi ospiti della musica italiana. Tiziano Ferro, Arisa, Raf e Malika Ayane. Non solo saranno ospiti dell'ultima puntata di Tutti i sogni ancora in volo anche Enrico Brignano, Barbara Foria e gli otto volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D'Angelo.