Trieste, consigliere choc: «L'atto omosessuale per noi è satanico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'atto omosessuale per noi è satanico». A sostenerlo è, consigliere comunale a. Tuiach non è nuovo a esternazioni omofobe, tanto che ancheè andato a trovarlo. Tuiach alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 a Trieste viene eletto in quota Lega come consigliere comunale. A seguito di polemiche per aver affermato che ilnon esiste, ed è una invenzione della sinistra, il vicesindaco ne chiese l'espulsione. Tuiach annuncia quindi il passaggio al partito di estrema destra Forza Nuova , che lascia dopo un anno passando al gruppo misto come indipendente.Ora è tornato a faqr parlare di sé. L'inviata di Striscia si è presentata dal consigliere in perfetto stile medievale. «Sono un po' omofobo», dice Tuiach davanti alle telecamere. E quando l'inviata gli chiede se "gay si nasce o si diventa", lui risponde senza incertezze: «Si diventa con un lavaggio del cervello che hai fin da ragazzino...». Poi aggiunge: «Molte persone sono guarite - insiste - sono diventate normali e si sono sposate. Non lo dico io. L'Oms che fino al '90 lo considerava una malattia mentale». E chiude: «Per i gay o vivi in castità, o sarà l'inferno».