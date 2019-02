Diamanti truffa, tra i vip raggirati anche Simona Tagli: «Spero che la banca mi rimborsi tutto»

"Ci sono circa 150mila truffati, si parla di queste cifre. Siamo stati invasi da questo tipo di vertenze contro le banche per la questione dei brillanti". Lo ha dichiarato a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 l'avvocato Chiara Cassotta, che sta seguendo molte delle vittime della truffa dei diamanti.

"Purtroppo la situazione inizia già nel 2017, quando c'è stata la 'multona' dell'Agicom di oltre 15 milioni di euro - ha aggiunto la Cassotta -. Le banche hanno impugnato la decisione dell'Agicom e il Tar Lazio ha emanato 5 sentenze molto famose che hanno confermato quella multa. Da questa situazione sono derivati parecchi ricorsi di clienti truffati".

In collegamento con la Daniele anche Simona Tagli che ha raccontato: "Quando ho comprato i diamanti, e voglio precisare che sono spericolata ma non incauta, se fosse venuto da me un rappresentante di diamanti della DPI io avrei sicuramente detto di no, avrei odorato qualcosa di poco chiaro. Essendoci stata questa autorevole presentazione del direttore della banca, però, ho tenuto in considerazione la possibilità di acquistare il diamante da investimento come se fosse un'obbligazione".

La Tagli, che è tra le tante vittime vip raggirate, ha espresso la speranza di poter ottenere il rimborso: "Pare che stiano rimborsando al cento per cento, vedremo...".



© RIPRODUZIONE RISERVATA