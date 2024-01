True Detective, arriva la quarta stagione: quando, dove vederla e tutte le curiosità

C'è del marcio in Alaska: «un segreto più antico del ghiaccio» sepolto sotto la neve, un mistero così spaventoso da rendere la fuga preferibile a qualsiasi altra opzione. Una corsa disperata, a piedi scalzi, nel buio della notte artica. Una ritirata va da sé - destinata a finire molto male. Sono queste le premesse di True Detective: Night Country, quarto capitolo della serie thriller di Nic Pizzolato in arrivo su Sky dal 15 gennaio in sei episodi, con Jodie Foster e la campionessa di boxe Kali Reis nei panni delle poliziotte chiamate a risolvere il mistero: «Lavoro da quando sono una bambina e adesso che ho sessant'anni non ho più bisogno di essere protagonista, mi piace fare da spalla a gente che ha talento ha commentato Foster, 61 anni, veterana del genere dai tempi de Il silenzio degli innocenti, presentando a Los Angeles la serie Ma ho accettato il ruolo anche perché mi convinceva l'idea di un thrillerspirituale, fondato sulle tradizioni degli indigeni d'Alaska e sul culto dei morti, parte integrante della loro cultura».

Bob Sinclar ospite a Sanremo 2024, chi è il dj che si definisce «noioso»? Età, figli, il divorzio (chiesto dalla moglie), carriera, stile di vita

IL TONO

L'INCUBO

LA REALTÀ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A dieci anni esatti dal successo della prima stagione con Matthew McConaughey e Woody Harrelson (entrambi produttori, insieme a Foster, della serie), e dopo due stagioni minori passate in sordina nel 2015 e nel 2019, «True Detective torna al "tono" delle origini ha raccontato la regista, la messicana Issa López ovvero un giallo con venature di orrore cosmico ispirato alle opere di H.P. Lovecraft. Ho voluto far tornare nella storia l'elemento horror che si era perso nelle precedenti stagioni. Non è un giallo con la neve: è True Detective». Ambientata nella cittadina fittizia di Ennis, nel nord dell'Alaska (in realtà è l'Islanda, a pochi chilometri da Reykjavík), la serie si apre con il ritrovamento dei corpi degli scienziati del centro di ricerche Tsalal, che da anni studiano - isolati come monaci - le potenzialità di un microorganismo il cui dna potrebbe curare il cancro. Sei degli otto uomini sono morti, nudi e congelati, le facce contorte in un'espressione di terrore: cosa li abbia spinti ad abbandonare la base all'improvviso, una notte di dicembre, in corrispondenza dell'inizio della lunga notte artica, è il primo problema su cui si arrovellerà, fin da subito, la polizia locale. Proprio come accadeva nella prima stagione, con il "mistico" McConaughey opposto al pratico Harrelson, anche nei nuovi episodi le scintille fra le poliziotte nascono dallo scontro fra la razionalità, incarnata dall'agente Liz Danvers (Foster), bianca, irascibile e deduttiva, e la spiritualità, cui si affida la collega Evangeline Navarro (Reis), nativa dell'Alaska e sempre più convinta che le leggende indigene nascondano un fondo di verità.A conti fatti, stavolta, a pesare di più sulla bilancia della storia è l'aspetto soprannaturale, tra spiriti che parlano, morti che camminano, branchi di caribù impazziti e allucinazioni da incubo. I richiami al genere "di paura" sono tanti e spaziano dalla letteratura di Lovecraft al John Carpenter di La Cosa, le idee visive potenti: l'imponente piramide di corpi ibernati che va scongelandosi, la spettrale stazione di ricerca, i simboli tribali che ricorrono (la spirale: un omaggio al primo True Detective), il buio che inghiotte le pianure della neve perenne. Persino la sigla, montata sulle note ipnotiche di Bury a friend di Billie Eilish, è un piccolo esercizio di stile sul genere. Eppure anche in questa stagione è il realismo dell'ambientazione - lo stesso che contribuì al successo del primo capitolo, nella torrida Louisiana - a dare una marcia in più alla serie: l'orrore, nel mondo di True Detective, non è mai solo soprannaturale.«Siamo andati in Alaska per conoscere le tribù indigene - ha spiegato Reis, 37 anni - e capire come volessero essere messe in scena nella serie.Essendo io stessa nativa americana, so quanto sia importante avere il controllo su come ci racconta il cinema». Discriminazione razziale, violenza sulle donne, alcolismo, cambiamento climatico, problemi mentali legati alla mancanza di luce solare: la sparizione degli scienziati si rivela legata a un caso del passato, l'uccisione di una donna, finito sulle scrivanie delle due poliziotte. «Il concetto di sopravvivenza è fortissimo nell'artico. In quei posti la gente può morire semplicemente perché rimane per strada senza benzina - racconta Foster - si convive con un senso di precarietà che, nelle persone più fragili, può provocare grande frustrazione». Insomma, anche se «esistono cose più antiche delle stelle che aspettano nel ghiaccio di essere risvegliate», come dice la regista, a fare davvero paura, in True Detective, è come sempre l'uomo. Indipendentemente dal genere: «La differenza fra la prima e la quarta stagione? La prima era calda e maschile. La quarta è femmina. E oscura».