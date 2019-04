“Il Trono di Spade" record su Sky, il terzo episodio sfiora il milione di spettatori

La stagione finale de Il Trono di Spade continua a segnare nuovi record e a mostrare numeri in crescita: il terzo episodio in versione originale, in onda ieri su Sky Atlantic alle 3.00 e alle 22.15 (anche on demand), ha ottenuto un ascolto medio di 947 mila spettatori, un dato - sottolinea una nota Sky - nettamente superiore alla scorsa settimana (+22%) e superiore anche al debutto del 15 aprile (925 mila), diventando così l’episodio più visto di sempre della serie HBO.

Sempre ieri sera, il secondo episodio doppiato, dalle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand), è stato visto da 455 mila spettatori medi, assolutamente in linea con l’ascolto del primo episodio della scorsa settimana. Inoltre, nei sette giorni, il secondo episodio in v.o. è arrivato nuovamente a quasi 1 milione 300 mila spettatori medi (+68% rispetto al secondo episodio della settima stagione).



