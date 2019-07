Tredici, Netflix taglia la scena del suicidio di Hannah: non sarà più in onda

Netflix, dopo un paio di anni dalla messa in onda, ha deciso di eliminare dalla serie 13 Reasons Why (Tredici, in italiano), la scena del suicidio dell'adolescente Hannah Baker, interpretata da Katherine Langford. La serie era stata al centro di svariate polemiche per le preoccupazioni circa l'effetto di emulazione generato dalla storia, nella quale i compagni di classe tentano di ricostruire le motivazioni del suicidio di Hannah. In più una recente ricerca ha dimostrato l'aumento del tasso di suicidi tra i ragazzi dai 10 ai 17 anni dopo l'uscita della serie negli Usa.

Netflix, madre disperata: «Mia figlia suicida dopo aver visto Tredici, la serie va vietata»

La scena di tre minuti nella quale l'adolescente si taglia le vene nella vasca da bagno non verrà quindi più mostrata: si passerà direttamente a dopo il suicidio. Il relooking è stato deciso in vista dell'uscita della nuova stagione alla fine dell'estate. «Mentre ci prepariamo a lanciare la terza stagione alla fine dell’estate, abbiamo pensato molto al dibattito in corso attorno alla serie. Quindi, su consiglio di esperti medici, tra cui la dottoressa Christine Moutier, capo della “American Foundation for Suicide Prevention”, abbiamo deciso con il creatore Brian Yorkey e con i produttori di modificare la scena in cui Hannah si toglie la vita», si legge nel comunicato di Netflix.

An update on 13 Reasons Why If you or someone you know needs help finding crisis resources please visit https://t.co/cNtjtuNG1p pic.twitter.com/SxGjbYpZF6 — Netflix US (@netflix) 16 luglio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA