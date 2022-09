Martedì 13 Settembre 2022, 13:14

Alex Nuccetelli, amico e PR di Francesco Totti, dopo l’ospitata da Salvo Sottile ha annunciato il suo ritorno in televisione, ancora a I Fatti Vostri, senza risparmiare una frecciatina diretta a Mediaset. Per quale motivo l’ha fatto? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Totti, cosa dichiara l'amico sui tre figli: cosa dovrebbe fare Ilary per il loro bene