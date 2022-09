Totti-Ilary Blasi, Nuccetelli a "Domenica In" risponde alla bomba di D’Agostino

Lunedì 19 Settembre 2022, 13:45

Ospitato a Domenica In sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli ha voluto prendere le difese dell’ex calciatore ed eterno capitano della Roma dopo un intervento di Roberto D’Agostino di Dagospia, dichiarando che “Totti non giura sui figli neanche per scherzo”. Ecco in quale contesto lo ha detto. Photo Credits: Kikapress; music: “Funday” from Bensound.com

