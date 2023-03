Totò Schillaci e Barbara Lombardo, Siculi a Pechino Express: «Abbiamo messo in campo solo l’amore»

Lunedì 20 Marzo 2023, 16:36

Le gambe certo non mancano a un campione come Salvatore Schillaci che, con la moglie Barbara Lombardo, forma la coppia dei Siculi a ‘Pechino Express’. “Quando sono stato contattato dalla redazione, all’inizio avevo dei dubbi se partecipare o meno a questo reality – confessa l’ex calciatore – Anche perché venivo da una situazione un po’ così, in cui non sono stato bene fisicamente. Mia moglie mi ha convinto dicendomi che dovevo riprendere in mano la mia vita. E allora siamo partiti. A ‘Pechino Express’ è stata Barbara a darmi coraggio e forza, avere lei con me mi ha permesso di affrontare il viaggio senza pensieri. È la stata la mia arma in più, una guerriera”. “Siamo una coppia molto affiatata – interviene Lombardo – ci amiamo da sempre quindi abbiamo messo in campo solo l’amore”. ‘Pechino Express’ è in onda ogni giovedì, in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Immagini concesse da Sky

