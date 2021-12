Toretto, un trapper denuncia il pugile: «Mi ha picchiato senza motivo». La “colpa” è de Le Iene

Al centro dell'attenzione mediatica in queste ore ci è finito il pugile Daniele Scardina “Toretto”. L’ex fidanzato di Diletta Leotta è stato accusato di aver picchiato, senza alcun motivo, un ragazzo che si stava allenando nella palestra di Rozzano, che lui frequenta. A denunciare il fatto è stato lo stesso Merlo, un giovane trapper, che si è mostrato sui social con collare al collo e braccio fasciato. La storia si ripete, come McGregor e Facchinetti. Il ragazzo ha raccontato sui social di essere rimasto sconvolto dal raptus che "Toretto" ha avuto nei suoi confronti in palestra quando senza alcun motivo lo ha picchiato con una cartella. Sui social i follower, che inizialmente non ci potevano credere, sono corsi a verificare se realmente fosse possibile, e realmente Merlo e Scardina frequentano la stessa palestra. E la solidarietà social è partita.

Ma in realtà era tutto uno scherzo de Le Iene. «Bene raga mi stanno attaccando dicendo che ho picchiato un ragazzo», parte così il video messaggio dal seguitissimo account di Toretto. È stato Stefano Corti, che ha organizzato tutto, ci ha tenuto a confermare le sue parole: «Non è vero niente, anzi è stato bravissimo educato lo vedrete presto a Le Iene».

Lo scherzo andrà in onda a breve e ora tutti ci posso ridere su. Ora non ci rimane che attendere di vederlo su italia 1 per scoprire come Daniele ha reagito quando ha saputo che si trattava di uno scherzo.