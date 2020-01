Tony Colombo e Tina Rispoli a "Non è l'arena" di Giletti

Il cantante neomelodico Tony Colombo, protagonista insieme alla moglie Tina Rispoli di un matrimonio trash a Secondigliano, sarà ospite della trasmissione "Non è l'arena", condotta da Massimo Giletti, domenica 19 gennaio alle 20.30 su La7.

"Ormai è più di un mese che provate a intervistare me, mia moglie e i miei collaboratori. Voglio mettere un punto a tutta questa storia. Verremo personalmente io e mia moglie Tina per difendere i nostri diritti e quelli della nostra famiglia": in un videomessaggio, il cantante napoletano ha ufficializzato così la sua partecipazione alla trasmissione di La7. Che sia l'epilogo del caso o solo l'ennesima puntata?

