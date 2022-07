Tommaso Foglia è il nuovo giudice di ‘Bake Off Italia’: «Empatia, curiosità e determinazione»

Venerdì 22 Luglio 2022, 13:17

Ottima annata per il nolano Tommaso Foglia che, ‘ Pastry Chef dell’anno 2022’ per Gambero Rosso, entra ora nella giuria di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’ al fianco dei confermatissimi Ernst Knam e Damiano Carrara. Il debutto, nell’edizione numero dieci del cooking targato BBC e prodotto da Banijay Italia, è fissato per il 2 settembre (in prima serata su Real Time), ma i forni sono già caldi. Entrare nella famiglia di ‘Bake Off’, ci racconta Tommaso Foglia, “è stato facile, immediato. Mi hanno accolto benissimo: sembra di conoscerci da una vita! […] I concorrenti mi sembrano molto determinati e hanno veramente voglia di mettersi in gioco. Questa è una cosa che ammiro tanto perché, secondo me, nel momento in cui si giudica bisogna guardare non solo quello che fa e come lo fa ma anche la sua storia. Bisogna essere empatici”. “Oggi manca la curiosità – conclude lo chef – se i ragazzi iniziassero a essere un po’ più curiosi sarebbe tutto più facile”.

