Tina Cipollari, la frecciatina a Gemma: «Cerca sesso non l'amore». Gianni Sperti: «Vorrei un figlio, ma è tardi». Gli opinionisti di U&D a Verissimo

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono i primi a entrare oggi, 12 novembre, nello studio di Verissimo. I due opiniositi di Uomini e Donne si conoscono da oltre 20 anni, lui ballava da Maurizio Costanzo lei era ospite del salotto di viale Parioli. Tina cercava l'amore e «l'ho pure trovato ma ho poi è finita», spiega l'opinionista. «Ha un caratteraccio» spiega Sperti che però aggiunge «è anche dimagrita ora, qualche etto». Scherzano e raccontano i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. Colleghi, nemici, amici non esiste pomeriggio ormai senza Gianni e Tina per il pubblico di Canale 5. Nel loro racconto da Silvia Toffanin c'è anche la frecciatina a Gemma Galgani.

Verissimo, l'intervista di Tina e Gianni

Dopo un video di ricordi tra l'emozioni si accende anche la malinconia: «Come eravamo giovani».

Entrambi venivano da origini molto umili. «Ero una bambina semplice che sognava molto, ero attenta, curiosa diciamo che ho un bellissimo ricordo della mia infanzia nonostante le tante difficoltà». Tina spiega.

Le origini

«Mi portava a danza papà, la mia famiglia era molto umile», le origini di Gianni sono come quelle della Cipollari: «Mi vergognavo da piccola delle mie origini, non capivo perché la gente mi emarginava perché abitavo in campagna e i ragazzi storcevano la bocca. Mio papà è morto a 98 anni e me lo sono goduto molto. Poi si è ammalato e io gli sono stata molto vicino, nonostante i figli non l'ho mai abbandonato, l'ho tenuto a casa mia». Il papà di Gina ha avuto l'alzheimer. «Lui riconosceva la persona ma non sapeva chi fosse, non è stato facile però quello che mi ha fatto piacere è sapere dai medici che loro non soffrono di questa malattia»

I figli

Tina ha 3 figli, il primo è maggiorenne: «Sono cresciuti in un modo veloce, da che erano bimbi e li vedi adulti». Ma come è come mamma Tina? A rispondere ci pensa Gianni: «È una mamma particolare, vi racconto un aneddoto: c'erano tutti e 3 i bambini che litigavano in casa e lei non riusciva a farli smettere invece di urlare lei stacca il contatore della luce e si nasconde sotto la finestra per spaventarli. Solo lei può fare cose del genere»

Gianni non ha figli ma il desiderio di paternità c'è: «Ormai sono grande mi piacerebbe ma non vorrei mai fargli da nonno». Silvia chiede l'amore come va? «Pare si sia fermato tutto - racconta Tina - quando uno cerca l'oro non ti puoi fermare all'argento». Gianni racconta la sua situazione: «Io sono molto corteggiato da donne e uomini, se il corteggiamento è come piace a me continuo se sono sfacciati no». Sperti racconta il suo dolore: «Dall'ultima delsione io sono ancora in analisi»

La frecciatina a Gemma

E su Gemma Galgani chi ha ragione? Tina e Gianni hanno un pensiero completamente opposto sulla donna seduta da anni nel parterre di U&D a caccia dell'amore. «Lei cerca sesso, non vuole relazionarsi con uomini della sua età, vuole uomini di 40-45 anni perché sono prestanti» spiega Tina. Per Gianni invece cerca un amore come fosse un adolescente.