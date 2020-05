Timvision, arriva Mondo Netflix: tutta la tv streaming in un'unica piattaforma

Tim e Netflix rafforzano la propria partnership e dal prossimo 27 maggio su TimvisionPlus arriva Mondo Netflix, la nuova offerta dedicata che mette insieme l'esperienza completa Netflix, Timvision Plus e il decoder Timvision Box, una "scatola magica" per vedere i migliori contenuti per tutta la famiglia. Questa iniziativa dà il via all'accordo già siglato tra Tim e Netflix lo scorso novembre per offrire insieme all'ampio catalogo di Timvision Plus anche Netflix con la sua grande varietà di produzioni originali e di contenuti esclusivi. Conferma inoltre la strategia di alleanze con grandi player internazionali che Tim sta portando avanti in diversi settori.

«Queste iniziative rispondono alla nostra mission di abbinare connettività fissa-mobile e contenuti, sviluppando una convergenza virtuosa» commenta Andrea Fabiano, responsabile multimedia di Tim.

Grazie al Timvision Box, dalla tv di casa si accederà direttamente a Netflix e al catalogo Timvision da un'interfaccia unica e si potranno trovare facilmente i contenuti desiderati grazie alla ricerca vocale garantita dall'assistente Google integrato. "Mondo Netflix", che sarà fruibile anche in mobilità su tutti i device della famiglia, accedendo alle rispettive applicazioni Netflix e Timvision, propone prime visioni cinema di Timvision Plus come "Il giorno più bello del mondo" e "L'immortale", le serie tv in esclusiva come "The Handmaid's Tale" e "Killing Eve" e i contenuti per i più piccoli insieme a tutto il catalogo di Netflix tra cui: le grandi serie originali italiane ed internazionali - da "La Casa di Carta" a "Summertime", da "The Crown" a "Curon", in uscita il prossimo 10 giugno -; le produzioni cinematografiche originali come "The Irishman", "6 Underground" e "Ultras"; i documentari come "Il nostro pianeta" e "Formula 1: Drive To Survive"; i contenuti Kids and Family come "Boss Baby" o "Go Go Cory Carson".

