“The Young Pope”“ di Sorrentino tra le migliori 10 miniserie secondo il Time

di Paolo Sorrentino è tra le migliori dieci miniserie televisive degli ultimi dieci anni, secondo una classifica stilata dal Time, che segnala «l’enorme impiego di idee e mezzi per creare format di un’ora o mezz’ora», che diventano «meraviglie di una stagione con una forma d’arte tutta loro». Secondo il Time le miniserie «richiedono una narrazione e uno sviluppo del personaggio più efficienti di uno spettacolo progettato per durare anni. E poiché non rimangono abbastanza a lungo da logorare il loro benvenuto, alla fine sono spesso più soddisfacenti».Il Time rileva che le reti di produzione «sembrano utilizzare la designazione di “serie limitata” per testare concetti a lungo termine. Miniserie popolari come Downton Abbey e Big Little Lies sono state rinnovate per due o più stagioni, ed è più difficile che mai definire cosa non rientra in questa categoria. Per essere una miniserie deve essere definita tale prima del suo debutto. Ma la miniserie può avere sequel, come Top of the Lake e The Young Pope, ma non può essere una storia singola e continua che abbraccia più stagioni o una serie che è stata cancellata dopo una sola».