The Voice Senior, Antonella Clerici e i coach: «Un programma di cuore»

Torna 'The Voice Senior', al via in prima serata su Rai1 ogni venerdì dal 13 gennaio con la conduzione di Antonella Clerici. Il team dei coach schiera Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino a cui si affiancano come new entry Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri. "Ho creduto fin dall'inizio in questo format e nella versione senior intuimmo subito che era perfetto per Rai1", sono le prime parole della conduttrice. "Abbiamo provinato circa tremila persona, ci saranno tante donne e ci sarà il più senior di tutte le edizioni che ha 89 anni. Come sempre ci sono persone che si sono già approcciate al palco ma soprattutto persone comuni, quelle che piacciono a noi". C'è grande entusiasmo sulle celebri poltrone rosse e c'è tanta voglia di fare bene ma anche di vincere: ecco le dichiarazioni.

