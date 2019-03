The Voice of Italy, ecco la giuria ufficiale: c'è anche Morgan

Con un post su Facebook, "The Voice" ha annunciato la nuova giura per il programma di Rai 2: "HABEMUS GIURIAM! Diamo ufficialmente il benvenuto ai quattro coach della nuova edizione di #TVOI condotta da Simona Ventura: Elettra Miura Lamborghini, Gigi D'Alessio, Guè Pequeno e Morgan!"



La trasmissione ritroverà quindi un coach "top" come Morgan.L'ex cantante dei Bluvertigo ha fatto la storia di X-Factor prima di essere sostituito tra le polemiche. Insieme a lui un artista completamente diverso per genere musicale. Quel Gigi D'Alessio che sicuramente darà un tocco in più alla trasmissione con il suo punto di vista tutto "Made in Napoli". Elettra Miura Lamborghini e Guè Pequeno completano la lista dei giudici.



