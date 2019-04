The Voice, Elettra Lamborghini sotto attacco: «Hai fatto solo due canzoni, che ci fai qui?»

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio della nuova edizione di The Voice of Italy, ma l'atmosfera comincia già a scaldarsi. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del talent show di Rai 2, un giornalista ha sferrato un attacco frontale nei confronti di Elettra Lamborghini, uno dei quattro nuovi giudici del programma. «Ha fatto solo due singoli, ha 24 anni, che credenziali ha per stare seduta lì?», è stata la domanda rivolta alla giovane cantante ed ereditiera.

A rispondere alla domanda, in prima battuta, ci ha pensato la conduttrice Simona Ventura: «Dobbiamo distaccarci da questo pensiero retrogrado, dobbiamo andare avanti. Elettra è la mia grande scommessa, è molto amata dal pubblico giovane e qua ci sta come il limone fra le cozze». Successivamente è intervenuta anche Elettra Lamborghini: «Se fra tutti i programmi italiani ho scelto di venire a The Voice ci sarà un motivo, non è che mi chiamano giusto per. E poi si chiamano talent show, noi ci impegneremo sì a far uscire una voce ma è anche uno show, quindi non ho molto capito la domanda». L'artista della hit estiva "Pem Pem" ha concluso: «Ci sono altri talent dove addirittura nei giudici ci sono dei non-cantanti, quindi è una domanda che francamente non comprendo».

