“The Loudest Voice - Sesso e potere”, al via la serie su Sky con Russell Crowe

Tratta da una scandalosa storia vera di soprusi, molestie sul posto di lavoro, politica e - soprattutto - potere, la miniserie su una delle vicende che più hanno sconvolto il mondo dell’informazione americano negli ultimi decenni., la serie in onda dal 4 dicembre su Sky dalle 21.15 in esclusiva per l’Italia. Con il premio Oscar Russell Crowe (nel cast anche Naomi Watts e Sienna Miller) basata sul bestseller di Gabriel Sherman Sherman (che ha firmato personalmente due episodi della serie) The Loudest Voice in the Room, che a partire dalle testimonianze di più di 600 persone ha inchiodato Roger Ailes, ceo di Fox News scomparso nel 2017, a uno scandalo sessuale che ne ha travolto carriera e reputazione.Un irriconoscibile Russell Crowe, con molti chili in più e quasi completamente calvo, interpreta il potentissimo chairman del canale all news americano, leader de facto dei conservatori e media consultant di tutti gli ultimi Presidenti repubblicani degli Stati Uniti d’America, da Nixon a Reagan fino allo stesso Donald Trump. Naomi Watts veste invece i panni di Gretchen Carlson, anchorwoman di Fox News allontanata dal canale nel 2016 dopo aver intentato - per prima - contro Ailes una causa per molestie sessuali. La donna, sua fiera accusatrice nonché fra le prime paladine del movimento #MeToo, fu capofila di una lunga serie di vittime, più di venti, delle attenzioni indesiderate di Ailes. La serie è prodotta, fra gli altri, da Tom McCarthy e da Jason Blum e racconta non soltanto gli scandali e gli intrighi del mogul, ma anche la sua ascesa dietro le quinte della politica americana e gli incontri coi leader mondiali che hanno contrassegnato la carriera. Nel cast anche Sienna Miller che interpreta Elizabeth, la moglie del fondatore di Fox News, e Seth MacFarlane nei panni di Brian Lewis, ex braccio destro di Ailes a capo delle PR del canale.