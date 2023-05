The Ferragnez 2, uscito il trailer: spunta una lite dallo psicologo, cosa è successo

É uscito il trailer della seconda stagione di "The Ferragnez 2", serie targata Amazon Prime Video sulle vicende familiari di Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più chiacchierate dello show business. Dalle immagini si scorge già un primo dietro le quinte: riguarda una mezza lite avvenuta tra i due coniugi davanti allo psicologo.

«Non tiriamo fuori questo argomento...», dice lei. «E allora non parliamo più di un c****. Che cosa stiamo a fare qui?», risponde lui. Poi si cambia subito scena. In questo breve ma intenso scambio di pareri, su un argomento tutto da scoprire, c'è il preludio del battibecco tra il rapper e l'influencer-imprenditrice. Per vederlo in versione integrale, bisognerà aspettare il prossimo 18 maggio, data in cui la seconda stagione della serie sarà disponibile sulla piattaforma on demand di Amazon.

The Ferragnez - Sanremo Special

Più avanti, dopo la prossima estate, la serie si arricchirà di uno spin-off intitolato "The Ferragnez - Sanremo Special". Un episodio speciale incentrato sulla partecipazione di Chiara Ferragni come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda e ansia da palcoscenico.