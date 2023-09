Terra Amara, anticipazioni lunedì 18 settembre: Yilmaz ha un incidente gravissimo, Saniye sempre più insofferente verso Sedva

Oggi in tv torna il consueto appuntamento di Canale 5 con le storie di Terra Amara, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in straming su Mediaset Infinity. Vediamo insieme cosa accadrà, dopo che il nuovo ingresso di Sedva alla villa ha accresciuto la tensione e Fekeli ha accettato che Mujgan e Ylmaz divorzino, a patto che Mujgan resti a vivere ad Adana in una casa da lui acquistata e che Kerem Ali viva insieme al padre. Di seguito i dettagli e le anticipazioni sull'episodio di lunedì 18 settembre.

Cosa succederà nella puntata di oggi?

Ylmaz è in ufficio quando, improvvisamente, riceve una telefonata: Kerem Alì ha avuto un infortunio ed è stato portato urgentemente in ospedale. Akkaya esce di casa e si precipità in macchina per correre dal bambino ma, lungo la strada, Ylmaz sarà vittima di un incidente stradale molto grave che potrebbe avere conseguenze davvero gravissime.

Ad assistere al drammatico incidente Demir e Zuleyha, in strada in quel preciso istante.

A Villa Yaman, nel frattempo, Saniye continuerà a mostrarsi insofferente verso Sevda e la sua presenza alla villa mentre Fadik sarà felicissima di ricevere da Rasit l’anello di fidanzamento.