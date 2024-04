Terra Amara, le anticipazioni di stasera (venerdì 12 aprile): Colak ha un piano per liberarsi di Zuleyha

Dopo vari cambi di palinsesto stasera in tv, venerdì 12 aprile alle 21.40 su Canale 5 torna Terra Amara. La soap opera turca che ha conquistato anche il pubblico italiano prosegue con la sua messa in onda due volte a settimana: la domenica dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì in prima serata. Nel doppio appuntamento di questa sera vediamo un'atmosfera particolarmente tesa tra Abdulkadir, Betul e Colak. Ampio spazio alle vicende di Zuleyha: contesa tra Fikret e Hakan, viene anche chiamata in causa da un uomo che rischia di perdere la moglie. Scopriamo dunque le anticipazioni di stasera.

Terra Amara, le anticipazioni di stasera

Abdulkadir, accecato dalla rabbia perché Betul ha sposato Colak, ha uno scontro violento con lei.