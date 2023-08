Terra Amara, cosa succede nella punata del 15 agosto 2023: Yilmaz arrestato. Tutte le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction turca Terra Amara? Negli episodi di domani, nel villaggio c’è un’epidemia di tifo. Zuleyha si affatica talmente tanto per aiutare i contagiati che si sente male. Intanto, mentre Demir parte per un viaggio d’affari, Hunkar fa una telefonata alle forze dell’ordine per avvisarli che Yilmaz si nasconde alla tenuta. Dopodiché, quest’ultimo viene arrestato e portato alla prigione di Istanbul. Intanto, la signora ospita una disperata Zuleyha a casa, suscitando la curiosità e l’invidia degli altri dipendenti della tenuta.

Terra Amara, anticipazioni della puntata di oggi: spoiler e colpi di scena

Il malore

Nel villaggio è esplosa un’epidemia di tifo.

Tutti, com’è comprensibile, sono in agitazione: chiunque teme di contrarre la malattia. Hunkar e Demir, che da quando i due “fratelli” sono giunti alla tenuta si sono concentrati su di loro, hanno altro di cui occuparsi ora. La signora ed il figlio non permetteranno che le persone che vivono e lavorano nelle loro terre si ammalino e muoiano una dopo l’altra. Così, Hunkar e lo Yaman stanno escogitando un piano per risolvere questa terribile situazione in cui si trovano. Anche Zuleyha si sta dedicando anima e corpo alla cura dei contagiati, trasportandoli insieme al signore in ospedale. In particolar modo, la ragazza si sta occupando della figlia di Nazire, che è soltanto una bambina, e per la quale ha trascorso persino una notte in bianco. La Altun, stremata, accusa un malore: a causa dell’ansia e della stanchezza, si sente male.

La denuncia

Oltre a dover far fronte all’epidemia, Demir deve continuare a gestire i propri affari. Infatti, il ragazzo è in partenza. Lo Yaman ha fatto i bagagli, pronto ad affrontare un importante viaggio di lavoro. Nel frattempo, ora che il figlio è lontano, la signora prende una drastica decisione. Hunkar, certa che Yilmaz sia un delinquente, fa una telefonata alle forze dell’ordine e li avvisa del fatto che un assassino si nasconde alla tenuta.

Prigione

Per l’Akkaya si mette molto male, e, di conseguenza, anche per Zuleyha. In seguito alla soffiata della signora, degli agenti di polizia si precipitano alla villa, alla ricerca del ragazzo. Le guardie arrestano Yilmaz con l’accusa di omicidio, e se lo portano via. La sarta assiste inerme all’arresto. La Altun è in preda alla disperazione: con le lacrime agli occhi, grida con tutta la forza che ha mentre corre dietro alla camionetta su cui l’amato è in viaggio, diretto verso la prigione di Istanbul. Ora, l’Akkaya è in attesa di giudizio. Zuleyha è un’anima in pena. Il peggior incubo della ragazza si è infine realizzato: l’hanno separata dall’uomo che ama, Yilmaz. La Altun, inoltre, trema al pensiero di ciò che potrebbe accadergli. Hunkar, notando il pessimo stato in cui si trova la nuova arrivata, la ospita in casa. La presenza di Zuleyha all’interno della tenuta, però, insospettisce ed infastidisce ancora di più Saniye, Gaffur, Fadik e gli altri dipendenti della tenuta